முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எவ்வளவு கொள்ளையடித்தாலும் வாக்குகளை திருடி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடுகிறார்கள்: ராகுல் காந்தி

Advertiesment
Rahul Gandhi

Mahendran

, வெள்ளி, 7 நவம்பர் 2025 (16:48 IST)
மகாராஷ்டிராவில் தலித்துகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூ. 1800 கோடி மதிப்புள்ள அரசு நிலம், அமைச்சரின் மகனுக்கு சொந்தமான நிறுவனத்திற்கு வெறும் ரூ. 300 கோடிக்கு விற்கப்பட்டதாக கூறப்படும் முறைகேடு குறித்து, மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி மீது கடும் தாக்குதல் தொடுத்துள்ளார்.
 
"இது வாக்குத் திருட்டால் அமைக்கப்பட்ட அரசின் நிலத் திருட்டு" என்று அவர் தனது 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். என்டிஏ-வுக்கு ஜனநாயகம் மற்றும் தலித்துகளின் உரிமைகள் மீது அக்கறை இல்லை என்றும் ராகுல் விமர்சித்துள்ளார்.
 
மேலும், இந்த விவகாரம் குறித்துப் பிரதமர் மோடியின் மௌனத்தை கேள்வி எழுப்பிய ராகுல் காந்தி, "தலித்துகளின் உரிமைகளை பறிக்கும் கொள்ளையர்களால்தான் உங்கள் அரசு இயங்குவதால் நீங்கள் அமைதியாக இருக்கிறீர்களா?" என்றும் வினவியுள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

260 பேர் உயிரிழந்த ஏர் இந்தியா விமான விபத்துக்கு விமானி தான் காரணமா? சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos