2022ல் இறந்த வாக்காளரின் புகைப்படத்திலும் பிரேசில மாடல் அழகி புகைப்படம்.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

அரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படம் 22 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டினார். அதே புகைப்படம், மார்ச் 2022 இல் இறந்த குனியா என்ற பெண்ணின் வாக்காளர் பதிவிலும் இடம்பெற்றிருப்பது தற்போது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இறந்த பின்பும் பெயர் நீக்கப்படாமல், வெளிநாட்டு பெண்ணின் புகைப்படத்துடன் பதிவு தொடர்வது குறித்து குனியாவின் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி தெரிவித்தனர்.
வாக்குகளை திருட பாஜகவும் தேர்தல் ஆணையமும் கூட்டு சேர்வதாகவும், 25 லட்சம் போலி வாக்காளர் பதிவுகள் இருப்பதாகவும் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த உண்மை வெளிப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு பதிலளித்த பிரேசில் மாடல் லாரிசா, அந்தப் புகைப்படம் ஒரு பழைய ஸ்டாக் இமேஜ் என்றும், இந்திய அரசியலுக்கும் தனக்கும் துளியும் சம்பந்தம் இல்லை என்றும், தான் இந்தியாவுக்கு வந்ததில்லை என்றும் காணொலி மூலம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.