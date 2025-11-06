முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் இந்தியாவுக்கு வந்ததே இல்லை: ராகுல் காந்தி கூறிய பிரேசில் மாடல் விளக்கம்..!

Advertiesment
பிரேசில் மாடல்

Siva

, வியாழன், 6 நவம்பர் 2025 (10:58 IST)
காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி, ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் ஒரு பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம் 22 முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறி, 2024 சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்குகள் திருடப்பட்டது என்று குற்றம் சாட்டினார். மொத்தம் 25 லட்சம் போலி வாக்காளர்கள் இருப்பதாகவும், இதற்கு தேர்தல் ஆணையமும் பாஜகவும் உடந்தையாக இருந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த பிரேசிலை சேர்ந்த அந்த பெண் 'லரிசா', தான் பயன்படுத்தியது ஒரு பழைய 'ஸ்டாக் ஃபோட்டோ' என்றும், தனக்கும் இந்திய அரசியலுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தினார். தான் இந்தியாவுக்கு வந்ததே இல்லை என்றும், தற்போது தான் ஒரு சிகையலங்கார நிபுணர் மற்றும் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ளூயன்சர் என்றும் அவர் விளக்கினார்.
 
தேர்தல் ஆணையம் ராகுல் காந்தியின் புகார்களை நிராகரித்ததுடன், வாக்காளர் பட்டியல் குறித்து எந்த புகாரும் வரவில்லை என்றும் தெரிவித்தது. பாஜகவும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை 'ஆதாரமற்றவை' என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

'வந்தே மாதரம்' இயற்றப்பட்டு 150வது ஆண்டு: பாஜக ஏற்பாடு செய்த பிரம்மாண்ட கொண்டாட்டம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos