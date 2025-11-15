முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பெண்களுக்கு அரசு நேரடி பண பரிமாற்றம் செய்ததே வெற்றிக்கு காரணம்.. பிரசாந்த் கிஷோர்

Advertiesment
Prashant Kishor

Mahendran

, சனி, 15 நவம்பர் 2025 (15:15 IST)
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் தங்கள் ஜன் சுராஜ் கட்சி ஒரு இடத்தை கூட வெல்ல முடியாமல் போனது மிகுந்த ஏமாற்றம் அளிப்பதாகத் தலைவர் பிரசாந்த் கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார். ஆளும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பெற்ற மகத்தான வெற்றிக்கு, பெண்களுக்கு அரசு நேரடிப் பண பரிமாற்றம் செய்ததே முக்கிய காரணம் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
 
ஜன் சுராஜ் தேசியத் தலைவர் உதய் சிங், வேலையின்மை போன்ற தங்களின் பிரசாரம் வாக்குகளாக மாறவில்லை என கூறினார். மேலும், இந்த தேர்தல் முடிவுகள், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர மக்கள் விரும்பவில்லை என்பதை காட்டுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
முதலமைச்சர் மகளிர்த் தொழில் திட்டத்தின் கீழ் ₹40,000 கோடி பெண்களுக்கு மாற்றப்பட்டது, "வாக்குகள் வாங்கப்பட்டதற்கான முயற்சி" என்றும், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலில் இருந்தபோதும் பணம் மாற்றப்பட்டதாகவும் உதய் சிங் குற்றம் சாட்டினார். பிரசாந்த் கிஷோர் இதை "அரசு ஆதரவு இலஞ்சம்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார். பெண்கள் பணத்தை பெற்றாலும், எதிர்கால பலன்கள் பாதிக்கப்படுமோ என்ற பயத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு ஆதரவளித்தனர் என்றும் அவர் வாதிட்டார்.
 
நிதிஷ் குமார் 25 இடங்களை தாண்டி வெற்றி பெற்றால் அரசியலில் இருந்து விலகுவதாக பிரசாந்த் கிஷோர் கூறிய நிலையில், அவரது அரசியல் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நடிகை கரீஷ்மா கபூரின் குழந்தைகளின் வழக்கு: நாடகத்தைத் தவிர்க்க உயர் நீதிமன்றம் எச்சரிக்கை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos