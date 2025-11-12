முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இன்று வெளியான இன்னொரு கருத்துக்கணிப்பு.. பீகாரில் ஆட்சி மாற்றமா?

பிகார் தேர்தல்

Siva

, புதன், 12 நவம்பர் 2025 (17:32 IST)
பிகார் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு தெளிவான பெரும்பான்மை கிடைக்கும் என்று கணித்துள்ளது.
 
'வோட் வைப்' (Vote Vibe) கணிப்புப்படி, மொத்தமுள்ள 243 இடங்களில் NDA 125 முதல் 145 இடங்களை பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
மகாசங்கமம் (Mahagathbandhan) 95 முதல் 115 இடங்களைப் பெறலாம்.
 
பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன சுராஜ் கட்சி ஒன்று அல்லது இரண்டு இடங்களை கைப்பற்ற வாய்ப்புள்ளது.
 
மற்ற கருத்துக் கணிப்புகளும் NDA-வுக்கே சாதகமாக உள்ளன; 'சாணக்யா ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்' 130-138 இடங்களும், 'மாட்ரைஸ்' 147-167 இடங்களும் கணித்துள்ளன. NDTV-யின் 'போல் ஆஃப் எக்ஸிட் போல்ஸ்' கூட்டுத்தொகை NDA-க்கு 146 இடங்கள் கிடைக்கும் என்று கணிக்கிறது.
 
நீண்டகால முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் மீதான அதிருப்தி வாக்குகள்கூட மகாசங்கமம் மற்றும் ஜன சுராஜ் கட்சி என பிரிந்திருப்பது ஆளும் NDA கூட்டணிக்கு சாதகமாக மாறியுள்ளது என்று இந்த கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
 
Edited by Siva
 

