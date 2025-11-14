நிதிஷ்குமார் தான் முதல்வர்.. ஜேடியு-வின் 'X' தள பதிவு திடீரென நீக்கம்.. யார் முதல்வர்?

பிகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் NDA அமோக வெற்றி பெற்ற நிலையில், அடுத்த முதல்வர் யார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இதற்கு நிதீஷ் குமாரின் கட்சியான ஜேடியு-வின் 'X' தளப் பதிவு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
"நிதீஷ் குமார் பிகாரின் முதல்வராக இருந்தார், இருக்கிறார், தொடர்ந்து இருப்பார்" என்று ஜேடியு வெளியிட்ட பதிவு, சில நிமிடங்களிலேயே நீக்கப்பட்டது. இது சமூக வலைதளங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சர்ச்சைக்குக் காரணம், நிதீஷ் குமாரின் ஜேடியு சிறப்பாக செயல்பட்டாலும், பாஜகவே தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருப்பதுதான். மகாராஷ்டிராவில் நடந்தது போல், பாஜக தனது தலைவர்களில் ஒருவரை முதல்வராக்க வாய்ப்புள்ளதா என்ற ஊகம் எழுந்துள்ளது. துணை முதல்வர் சம்ராட் சவுத்ரி வலுவான வேட்பாளராக பார்க்கப்படுகிறார்.
எனினும், சுமார் 20 ஆண்டுகளாக முதல்வராக இருந்த நிதீஷ் குமாரின் பரவலான செல்வாக்கு குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் EBC வாக்காளர்கள் மத்தியில் NDA-வின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியக் காரணம் என்பதால், அவரை பாஜக எளிதில் புறக்கணிக்க முடியாது.
பிகாரின் அடுத்த முதல்வர் யார் என்பதை முடிவு செய்யும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக மாறியுள்ளன.