முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூடுதலாக 100% வரி விதித்த டிரம்ப்.. மொத்தம் 130%.. என்னடா நடக்குது இங்கே..!

Advertiesment
டிரம்ப்

Mahendran

, சனி, 11 அக்டோபர் 2025 (10:40 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், சீன பொருட்களுக்கு கூடுதலாக 100% வரி விதிக்கப்படும் என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு, அமெரிக்கா-சீனா இடையேயான வர்த்தக போரின் தீவிரத்தை அதிகரித்துள்ளது.
 
 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் சீன இறக்குமதிகளுக்கு ஏற்கனவே உள்ள 30% வரியுடன் கூடுதலாக 100% வரி விதிக்கப்படும். மொத்தமாக சீனப் பொருட்களின் மீது 130% வரி விதிக்கப்பட உள்ளது.
 
சீனா வர்த்தகத்தில் "அசாதாரணமான ஆக்ரோஷமான நிலைப்பாட்டை" எடுத்துள்ளதாகவும், அது உலக நாடுகளுக்கு விரோதமான கடிதத்தை அனுப்பியுள்ளதாகவும் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இது சர்வதேச வர்த்தகத்தில் கேள்விப்படாத, தார்மீக அவமானம் என்று அவர் கடுமையாகச் சாடினார்.
 
சீனாவின் நிலைப்பாட்டை காரணம் காட்டி, ஆசிய-பசிபிக் பொருளாதார மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கை சந்திக்க இருந்த திட்டத்தை டிரம்ப் ரத்து செய்துள்ளார்.
 
சீனாவின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக அமெரிக்கா "வலுவான எதிர் நடவடிக்கைகளை" எடுக்க தயாராவதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் உச்சத்தை தொட்ட தங்கம்: சவரன் ரூ.91,400-ஐ தாண்டியது!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos