19 வயது இளைஞர் வேகமாக ஓட்டிய கார் மோதி கர்ப்பிணி மரணம்.. வயிற்றில் இருந்த குழந்தையும் பலி..!

ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் நடந்த கோர விபத்தில், 8 மாத கர்ப்பிணியான சமன்விதா தாரேஷ்வர் என்ற இந்திய வம்சாவளி பெண் உயிரிழந்தார். தகவல் தொழில்நுட்ப ஆய்வாளரான இவர், தனது கணவர் மற்றும் 3 வயது மகனுடன் நடந்து சென்றபோது இந்த துயரம் நிகழ்ந்தது.
கார் நிறுத்துமிடத்தின் அருகே கியா கார் மெதுவாக சென்றபோது, பின்னால் வந்த 19 வயது ஆரன் பபசோக்லு ஓட்டி வந்த அதிவேக பி.எம்.டபிள்யூ கார், கியா மீது மோதியது. இதன் தாக்கத்தால் முன்னோக்கி தள்ளப்பட்ட கியா, சமன்விதா மீது மோதியது.
படுகாயம் அடைந்த அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றபோதும், அவரையும் அவரது வயிற்றில் இருந்த குழந்தையையும் காப்பாற்ற முடியவில்லை.
விபத்தை ஏற்படுத்திய பபசோக்லு கைது செய்யப்பட்டு, அலட்சியமான ஓட்டுதலின் மூலம் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்' உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நீதிபதி, வழக்கின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு அவருக்கு ஜாமீன் வழங்க மறுத்துவிட்டார்.
புதிய தென் வேல்ஸ் மாகாணத்தின் சோய் சட்டப்படி , பிறக்காத குழந்தையின் இழப்பை ஏற்படுத்தும் குற்றங்களுக்கு கூடுதல் தண்டனை விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. விபத்து நடந்த இடத்தில் மக்கள் மலர்கள் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.