விஜய் குரலில் ஜனநாயகன் படத்தின் ‘one last dance’… முதல் சிங்கிள் ரிலீஸ் அப்டேட்!

விஜய்

vinoth

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:34 IST)
GOAT படத்துக்குப் பிறகு விஜய், ஹெச் வினோத் இயக்கும் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் நடித்து வருகிறார். அந்த படம் முடிந்ததும் அவர் சினிமாவை விட்டு முழு நேர அரசியலுக்கு செல்லவுள்ளார். அதனால் படத்தின் மீது மிகப்பெரிய அளவில் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, சத்யன் சூர்யன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். KVN புரொடக்‌ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் மமிதா பைஜு, பிரகாஷ் ராஜ், பாபி தியோல் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர். கடந்த ஆண்டு இறுதியில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கியது. சென்னை பனையூரில் உள்ள ஸ்டுடியோவில் முழுப் படமும் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி 9 ஆம் தேதி இந்த படம் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் தீபாவளியை முன்னிட்டு விஜய் குரலில் அனிருத் இசையில் உருவாகியுள்ள முதல் பாடல் ரிலீஸாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விஜய்யின் கடைசி படமாக ஜனநாயகன் படம் உருவாகி வருவதால் இந்த பாடலை ரசிகர்கள் “one last dance” என அழைத்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

