விஜய் சுற்றுப்பயணத்தில் மாற்றம்.. முப்பெரும் விழா நடந்த கரூர் தான் இந்த வார சனிக்கிழமை..!

தமிழக வெற்றி கழகம்' கட்சித் தலைவர் விஜய்யின் இந்த வார அரசியல் சுற்றுப்பயண திட்டத்தில் திடீர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, வரும் செப்டம்பர் 27-ஆம் தேதி சேலம் மற்றும் நாமக்கல்லில் அவர் மக்களை சந்திப்பார் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது சேலத்திற்கு பதிலாக கரூரில் அவர் பிரசாரம் செய்யவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விஜய் தனது அரசியல் பயணத்தை கடந்த செப்டம்பர் 13-ஆம் தேதி தொடங்கினார். அன்று திருச்சி மற்றும் அரியலூரில் மக்களை சந்தித்தார். அதைத் தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 20-ஆம் தேதி நாகப்பட்டினம் மற்றும் திருவாரூரில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.
புதிய திட்டத்தின்படி, வரும் சனிக்கிழமை விஜய் காலை 11 மணியளவில் நாமக்கல்லிலும், பின்னர் மாலை 3 மணியளவில் கரூரிலும் மக்களை சந்திக்கவுள்ளார். இந்த மாற்றத்தை தொடர்ந்து, கரூரில் பிரசாரத்திற்கான காவல்துறையின் அனுமதியை பெறுவதற்கான பணிகளை கட்சி நிர்வாகிகள் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், அடுத்தகட்டமாக அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி வேலூர் மற்றும் ராணிப்பேட்டையில் விஜய் பிரசாரம் செய்வார் என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.