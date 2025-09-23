முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதே இடத்தில் அடித்து காட்டியாச்சு: திருவாரூர் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் நேரு..!

Advertiesment
விஜய்

Siva

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:12 IST)
சமீபத்தில், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சொந்த ஊரான திருவாரூரில் ஒரு மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். இந்த நிகழ்வு, அவரது கட்சியின் செல்வாக்கையும், மக்கள் ஆதரவையும் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்தது. விஜய்யின் வருகை, “திமுகவுக்கு நாங்கள் தான் முக்கிய போட்டி” என்ற அவரது நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்துவது போல அமைந்ததால், அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. விஜய்யின் கூட்டத்தைப் பார்த்து திமுக சற்று பதற்றமடைந்துள்ளது என்ற கருத்துகளும் பரவலாகப் பேசப்பட்டன.
 
ஆனால் விஜய்யின் கூட்டத்திற்கு அடுத்த நாளே, அமைச்சர் கே.என்.நேரு அதே திருவாரூர் இடத்தில் ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை கூட்டி, விஜய்க்கு சவால் விடுக்கும் வகையில் பேசினார். “விஜய் கூட்டிய கூட்டத்தை அதே இடத்தில் நாங்கள் மீண்டும் கூட்டியுள்ளோம். அதே இடத்தில் அனைத்துமே ‘அடித்துக் காட்டியாச்சு’ என்று பேசியுள்ளார்” என்று அவர் கூறியது அரசியல் அரங்கில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. விஜய்க்குப் போட்டியாக திமுக அதே இடத்தில் கூட்டம் நடத்தியது, திமுக தனது செல்வாக்கை நிலைநாட்ட முயல்வதாக காட்டுகிறது.
 
இந்த இரு நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன. ஒருபுறம், விஜய்யின் கூட்டத்தைப் பார்த்து திமுக பதற்றமடைந்துள்ளதாகவும், அதனால்தான் அதே இடத்தில் கூட்டம் நடத்தியதாகவும் விமர்சிக்கப்படுகிறது. மறுபுறம், திமுகவின் கூட்டம் விஜய்யின் கூட்டத்தை விட பெரியது என ஆதரவாளர்கள் வாதிடுகின்றனர். இந்த நிகழ்வுகள், தமிழகத்தில் வரவிருக்கும் அரசியல் மோதல்களின் முன்னோட்டமாக அமைகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விஜய்யை சுதந்திரமாக பேச அனுமதியுங்கள்: தமிழக அரசுக்கு செல்வப்பெருந்தகை கோரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos