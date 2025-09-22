முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






செந்தமிழ் தேன்மொழியாள் to கட்டிப்புடி கட்டிப்புடிடா… குஷி பாடல் ரகசியம் பகிர்ந்த எஸ் ஜே சூர்யா!

Advertiesment
விஜய்

vinoth

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (14:07 IST)
சமீபகாலமாக விஜய்யின் ரி ரிலீஸ் படங்கள் நல்ல வசூலைப் பெற்று வருகின்றன. அவரின் ‘கில்லி’ மற்றும் ‘சச்சின்’ ஆகிய படங்கள் தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் வசூல் செய்த ரி ரிலீஸ் படங்கள் என்ற சாதனையைப் பெற்றுள்ளன.

இதையடுத்து விஜய்யின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றாக ‘குஷி’ ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. விஜய், ஜோதிகா ஆகியோர் நடிப்பில் எஸ் ஜே சூர்யா இயக்கத்தில் ஸ்ரீ சூர்யா மூவிஸ் தயாரித்த ‘குஷி’ திரைப்படம் வரும் 25 ஆம் தேதி ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. 2001 ஆம் ஆண்டு வெளியான இந்த திரைப்படம் 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரி ரிலீஸாகிறது.

இந்த படத்தின் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு நடந்தபோது கலந்துகொண்ட இயக்குனர் எஸ் ஜே சூர்யா பேசும்போது “இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற கட்டிப்புடி கட்டிபுடிடா பாடல் அதிகமுறை ஒன்ஸ்மோர் கேட்கப்பட்ட பாடல். ஒரு கவர்ச்சிப் பாடலுக்கு இவ்வளவு வரவேற்பா? இந்த பாடலுக்கு உந்துதலே ‘செந்தமிழ் தேன்மொழியாள்’ என்ற பழைய பாடல்தான். அந்த பாடல் மாதிரி வேண்டும் என்று தேவா சாரிடம் சொன்னேன். அதைக் கேட்டு அவர் போட்ட பாடல்தான் ‘கட்டிபுடி கட்டிப்புடிடா’ பாடல்.” என தெரிவித்துள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

H-1B வைத்திருக்கும் கணவரை விவாகரத்து செய்துவிட்டு, க்ரீன் கார்டு வைத்திருப்பவரை திருமணம் செய்யலாமா? ஒரு பெண்ணின் பதிவு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos