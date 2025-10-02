முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹாலிவுட் நடிகர்களைப் பின்னுக்குத் தள்ளி உலகின் பணக்கார நடிகர் ஆனார் ஷாருக் கான்..!

Advertiesment
ஷாருக் கான்

vinoth

, வியாழன், 2 அக்டோபர் 2025 (07:39 IST)
கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக இருக்கிறார் ஷாருக் கான். சமீபத்தில் அவரது படங்கள் தொடர்ந்து தோல்வி அடைந்த நிலையில் 2023 ஆம் ஆண்டு ஹாட்ரிக் ஹிட் கொடுத்து கம்பேக் கொடுத்தார். ஜவான் படத்துக்காக அவர் சமீபத்தில் சிறந்த நடிகருக்கான தேசிய விருதைப் பெற்றார்.

தற்போது ‘கிங்’ என்ற படத்தில் நடித்து வரும் படப்பிடிப்புத் தளத்தில் ஏற்பட்ட விபத்துக் காரணமாக ஓய்வில் இருக்கிறார். இந்நிலையில் முன்னணி நிறுவனம் நடத்தி வெளியிட்ட ஆய்வின் படி உலகின் பணக்கார நடிகர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். அந்த ஆய்வின் படி அவரின் சொத்து மதிப்பு இந்திய ரூபாயில் சுமார் 12,490 கோடி ரூபாயாகும்.

ஷாருக் கான் நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு தொழில்களில் முதலீடு செய்து வருகிறார். அவரது ரெட் சில்லீஸ் நிறுவனம் விஎஃப்எக்ஸ் பணிகளில் இந்தியாவின் முன்னணி நிறுவனமாக உள்ளது. அதே போல ஐபிஎல் அணியான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியையும் அவர் நடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா தனுஷின் எமோஷனல் ட்ராமா ‘இட்லி கடை’… முதல் நாள் வசூல் நிலவரம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos