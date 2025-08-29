முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்: கொளத்தூரில் மக்களின் நலனுக்காக ஒரு புதிய முயற்சி

Kolathur

Mahendran

, வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (16:21 IST)
மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட திரு.வி.க. நகர் மண்டலம், வார்டு-69, சோலையம்மாள் தெருவில் புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைப்பதற்கான கட்டுமான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
இத்திட்டமானது ரூ. 4.19 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அப்பகுதி மக்களுக்கு மிக அத்தியாவசியமான மருத்துவ சேவைகளை அருகிலேயே வழங்கும். 
 
திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த ஆய்வு, அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்களை விரைவாகச் செயல்படுத்துவதற்கான உறுதிப்பாட்டை உணர்த்துகிறது.
 
இந்த புதிய முயற்சி பொதுமக்கள் தங்கள் அடிப்படை மருத்துவ தேவைகளுக்காக வெகுதூரம் செல்ல வேண்டிய சிரமத்தை குறைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
