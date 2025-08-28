முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஓஎம்ஆர் சாலையில் ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை.. தீபாவளி தினத்தில் திறக்க திட்டம்..!

Rakki Cinemas

Siva

, வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025 (17:23 IST)
சென்னையின் விரைவாக வளர்ந்து வரும் தகவல் தொழில்நுட்பப் பெருவழியான ஓஎம்ஆர்  சாலையில், ராக்கி சினிமாஸ் திரையரங்கின் புதிய கிளை, 2025 தீபாவளிக்கு திறக்கத் தயாராகி வருகிறது. இந்த புதிய திரையரங்கம், அப்பகுதியில் உள்ள சினிமா ஆர்வலர்கள் மற்றும் ஐடி ஊழியர்களுக்கு ஒரு புதிய பொழுதுபோக்கு மையமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
ராக்கி சினிமாஸ், அதன் நவீன வசதிகள் மற்றும் வசதியான திரையரங்க அனுபவத்திற்கு பெயர் பெற்றது. சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ராக்கி சினிமாஸ் தியேட்டர் ரசிகர்களின் விருப்பத்துக்குரிய ஒரு தியேட்டர் ஆகும்.
 
இந்த நிலையில் ஓஎம்ஆர்-இல் அமைய உள்ள புதிய திரையரங்கிலும், அதிநவீன ஒலி அமைப்புகள், மேம்பட்ட புரொஜெக்‌ஷன் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட புதிய வசதிகள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, புதிய திரைப்படங்கள் வெளியாகும்போது, இந்த புதிய திரையரங்கு திறக்கப்படுவது, மக்களுக்கு ஒரு கூடுதல் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். இது ஓஎம்ஆர் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும், அங்குப் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பான பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை வழங்கும்.
 
Edited by Siva
 

