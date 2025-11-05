போலி பிரச்சினைகளை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம்: பாஜக பதிலடி

ஹரியானா மாநில சட்டமன்ற தேர்தலில் "வாக்குத் திருட்டு" நடந்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளை, மத்திய அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு தலைமையிலான பாஜக கடுமையாக மறுத்துள்ளது.
ராகுல் காந்தியின் குற்றச்சாட்டுகளை "அடிப்படை இல்லாத நாடகம்" என்று கிண்டல் செய்துள்ள பாஜக, "போலியான பிரச்சினைகளையும், வெளிநாட்டு பயணங்களில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட கருத்துகளையும்" பயன்படுத்துவதாக குற்றம் சாட்டியது.
"பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம்" வாக்காளர் பட்டியலில் பலமுறை பயன்படுத்தப்பட்டதாக ராகுல் காந்தி கூறியதை கேலி செய்த ரிஜிஜு, இது அவரது தோல்விகளை மறைக்கும் முயற்சி என்றார். மேலும், "போலிப் புகைப்படம், போலிப் பெயர், போலிப் பிரச்சினை"களை உருவாக்குவது ராகுல் காந்தியின் வழக்கம் என்றும் அவர் சாடினார்.
ரிஜிஜு பேசுகையில், ராகுல் காந்தி தேர்தல் சமயத்தில் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று, அங்கிருந்து கட்டுக்கதைகளை எடுத்து வந்து நேரத்தை வீணடிப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், ஹரியானா பிரச்சினையை இப்போது பேசுவது பீகார் தேர்தலிலிருந்து கவனத்தை திசைதிருப்பும் முயற்சி என்றும் கூறினார்.
"அணு குண்டு வெடிக்கப் போகிறது" என்று ராகுல் காந்தி அடிக்கடி சொல்வதை கிண்டலடித்த ரிஜிஜு, காங்கிரஸின் தோல்விக்கு அக்கட்சியின் உள் பூசல்களே காரணம் என்று அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்களே ஒப்புக்கொண்டுள்ளதை சுட்டிக்காட்டினார்.