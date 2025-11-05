முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஒரு வீட்டில் 501 பேர் வாழ்றாங்க.. இந்த அதிசயத்தை எங்கயாவது பாத்ததுண்டா? - தேர்தல் ஆணையத்தை கலாய்த்த ராகுல் காந்தி

Prasanth K

, புதன், 5 நவம்பர் 2025 (14:21 IST)

தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்கள் பட்டியலில் குளறுபடி செய்து வருவதாக பேசி வரும் ராகுல் காந்தி, இன்று The H Files என்ற தலைப்பில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

 

இந்த சந்திப்பில் தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர் பட்டியலில் நடத்தியுள்ள மேலும் பல குளறுபடிகள் குறித்து அவர் பேசப்போவதாக கூறியிருந்தார். அதன்படி பேசிய அவர் “ஹரியானாவில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக 3.5 லட்சம் வாக்காளர்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்கள் முந்தைய நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வாக்களித்தவர்கள். ஆனால் இந்த தேர்தலில் பாஜக வெற்றி பெறுவதற்காக இவர்களை நீக்கி இருக்கிறார்கள்.

 

உச்சகட்டமாக ஹரியானாவில் உள்ள ஹோடல் தொகுதியில் ஒரே வீட்டு எண்ணில் 501 வாக்காளர்கள் வசித்து வருவதாக பட்டியலில் உள்ளது. இது மாபெரும் மோசடியாகும். ராய் தொகுதியில் ஒரே வீட்டில் 108 வாக்குகள் உள்ளதாக பட்டியல் கூறுகிறது. பாஜக நிர்வாகி ஒருவர் வீட்டில் மட்டும் 66 பேர் வசிப்பதாக வாக்காளர் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டு மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளது” என கூறியுள்ளார்.

 

