முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விளக்கை அணைப்பதில் தகராறு.. பரிதாபமாக பலியான உயிர்.. பெங்களூரில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
அலுவலகக் கொலை

Siva

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (14:04 IST)
பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு திரைப்பட வீடியோ சேமிப்பு அலுவலகத்தில், விளக்கை அணைப்பது தொடர்பாக ஏற்பட்ட சிறு வாக்குவாதம், மேலாளர் பீமேஷ் பாபு கொலையில் முடிந்தது. இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
கடந்த சனிக்கிழமை அதிகாலை 1:30 மணியளவில் இச்சம்பவம் நடந்தது. அதிக வெளிச்சம் ஒவ்வாமை காரணமாக, பீமேஷ் பாபு அடிக்கடி விளக்குகளை அணைக்குமாறு சக ஊழியர்களை கேட்டதாக தெரிகிறது.  சம்பவத்தன்று, விஜயவாடாவை சேர்ந்த தொழில்நுட்ப நிர்வாகியான சோமலா வம்சி என்பவரிடம் மீண்டும் விளக்கை அணைக்க கேட்டுள்ளார்.
 
இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த வம்சி, முதலில் பாபு மீது மிளகாய் பொடி தூவி, பின்னர் அருகில் இருந்த ஆயுதத்தை எடுத்து அவர் மீது சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். இந்த தாக்குதலில் படுகாயம் அடைந்த பாபு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். பின்னர், வம்சி கோவிந்தராஜநகர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார். விளக்கு தகராறே கொலைக்கு காரணம் என காவல்துறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எந்த சதி நடந்தாலும் 2026-ல் திமுக ஆட்சி நிச்சயம்.. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos