நடிகை திவ்யா ஓட்டி வந்த கார் பைக் மீது மோதி விபத்து.. ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்குப்பதிவு..!

பெங்களூரு

Siva

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (09:03 IST)
முன்னாள் பிக் பாஸ் போட்டியாளரான நடிகை திவ்யா சுரேஷ் ஓட்டி வந்ததாக கூறப்படும் கார், பெங்களூருவின் பயதரயனபுரா பகுதியில் அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி அதிகாலை மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற மூன்று பேர் மீது மோதியது. இந்த விபத்து சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது.
 
அனுஷா, அனிதா, கிரண் ஆகியோர் மருத்துவமனைக்கு சென்று கொண்டிருந்தபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் அனிதாவுக்கு முழங்கால் மூட்டு உடைந்து படுகாயமடைந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்திய கருப்பு நிற கார் நிற்காமல் சென்றதால், இது ஹிட்-அண்ட்-ரன் வழக்காகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு கிரண் அளித்த புகாரின் பேரில், பயதரயனபுரா போக்குவரத்து காவல்துறை விசாரணையை தொடங்கியது. சிசிடிவி காட்சிகளின் மூலம், கார் திவ்யா சுரேஷுக்கு சொந்தமானது என்றும், அவரே ஓட்டியதாகவும் காவல்துறை அடையாளம் கண்டுள்ளது. கார் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.
 
விபத்தால் அனிதாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை தேவைப்பட்டுள்ளது, அதற்காக ரூ. 2 லட்சம் செலவாகியுள்ளது. காயம் காரணமாக அவர் நீண்ட நாட்கள் படுக்கையில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. விபத்துக்கு பிறகு திவ்யா சுரேஷ் தரப்பிலிருந்து எந்த உதவியும் வழங்கப்படவில்லை என்று குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
 
இந்த விபத்து தொடர்பாக எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இருப்பினும், விபத்துக்கான சரியான காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை. 
 
Edited by Siva
 

