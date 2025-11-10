முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டாக்டர் வீட்டில் ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகள்.. தீவிரவாதிகளுக்கு உதவியா?

Advertiesment
350 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட்

Mahendran

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (10:36 IST)
தலைநகர் டெல்லிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ள ஹரியானாவின் ஃபரிதாபாத் பகுதியில் இருந்து 350 கிலோ அம்மோனியம் நைட்ரேட், ஒரு ஏ.கே.-47 துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகளை ஒரு டாக்டர் வீட்டில் இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர் காவல்துறை பறிமுதல் செய்துள்ளது. இது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஸ்ரீநகரில் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாத அமைப்புக்கு ஆதரவாக சுவரொட்டிகளை ஒட்டியதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட காஷ்மீர் டாக்டர் ஆதில் அகமது ரத்தரை உ.பி. சஹாரன்பூரில் கைது செய்த பின்னர், அவரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் இந்த மாபெரும் ஆயுத களஞ்சியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
ரத்தர் அளித்த தகவலின்படி, இந்த வெடிபொருட்கள் மற்றொரு மருத்துவரான முஜாஹில் ஷகீல் என்பவருடன் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர் தற்போது காவல்துறையின் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளார்.
 
இவ்வளவு பெரிய அளவிலான வெடிபொருட்கள் தலைநகருக்கு அருகில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் என்ன என்பது குறித்து தெரியவில்லை. இருப்பினும், உயர் கல்வி கற்ற மருத்துவர்கள் பயங்கரவாத வலையமைப்பால் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பது, புதிய பயங்கரவாத ஆட்சேர்ப்பு முறையைக் காட்டுவதாக அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos