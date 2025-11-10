முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நீச்சல், சைக்கிள், மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட அண்ணாமலை.. எல் முருகன் வாழ்த்து..!

Advertiesment
அண்ணாமலை

Mahendran

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (09:54 IST)
கோவாவில் நடைபெற்ற சவால் நிறைந்த விளையாட்டு போட்டி ஒன்றில் பங்கேற்று, நிர்ணயித்த இலக்கை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்த பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
 
மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தனது 'எக்ஸ்' தளத்தில் விடுத்துள்ள செய்தியில், "அன்புச் சகோதரர்கள் கே. அண்ணாமலை மற்றும் தேஜஸ்வி சூர்யா ஆகியோருக்கு எனது அன்பார்ந்த வாழ்த்துகள்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அவர்கள், 1.9 கி.மீ. கடல் நீச்சல், 90 கி.மீ. சைக்கிள் பந்தயம், மற்றும் 21 கி.மீ. மாரத்தான் ஓட்டப்பந்தயம் ஆகிய கடினமான பிரிவுகளை வெற்றிகரமாக கடந்துள்ளனர். இளைஞர்கள் மத்தியில் விளையாட்டு உணர்வை ஊக்குவித்ததற்காக அவர் அவர்களை பாராட்டினார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அகதிகளுடன் சென்ற படகு கடலில் மூழ்கி விபத்து: 100 பேரை காணவில்லை?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos