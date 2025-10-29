முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரீல்ஸ் மோகத்தால் ஏற்பட்ட விபரீதம்.. கடலுக்குள் சென்ற மெர்சிடிஸ் கார்..!

Advertiesment
சாகசம்

Mahendran

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (12:04 IST)
சமூக ஊடகங்களில் அதிக லைக்குகளை பெறுவதற்காகச் செய்யப்படும் அபாயகரமான சாகசங்கள் குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில் விபரீதமாக முடிந்துள்ளது.
 
சூரத் டூமாஸ் கடற்கரையில் கார் ஓட்டத் தடை உள்ள நிலையில், 18 வயது இளைஞர் ஒருவர் தனது மெர்சிடிஸ் சி220 சொகுசு காரை எடுத்துச் சென்று, ரீல் வீடியோ எடுப்பதற்காக சாகச டிரைவ் செய்ய முயன்றார்.
 
அப்போது, கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் எதிர்பாராத விதமாக கடலுக்குள் புகுந்து மணலில் சிக்கியது. பின்னர் கிரேன் வரவழைக்கப்பட்டு கார் மீட்கப்பட்டது.
 
சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ வைரலான நிலையில், தடையை மீறி சாகசம் செய்த ஓட்டுநர் மற்றும் காரின் உரிமையாளர் ஆகிய இருவரையும் டூமாஸ் போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவத்தால் காரின் உரிமையாளர் கோரும் காப்பீட்டு உரிமைகோரல்கள் நிராகரிக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருந்து ஏசி மினி பேருந்துகள்: போக்குவரத்து கழகம் திட்டம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos