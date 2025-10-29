முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருந்து ஏசி மினி பேருந்துகள்: போக்குவரத்து கழகம் திட்டம்..!

சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (11:54 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களிலிருந்து நகரின் முக்கிய பகுதிகளுக்கு பயணிகளின் இணைப்பை சுலபமாக்கும் நோக்கில், குளிர்சாதன மினி பேருந்துகளை இயக்க சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
 
மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகள், ரயில் நிலையங்களிலிருந்து தங்கள் இறுதி இலக்கை அடைய வசதியாக, சுற்றுப்புற பகுதிகளை இணைப்பதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம்.
 
ஆரம்ப கட்டமாக, ஒப்பந்த அடிப்படையில் 220 குளிர்சாதன மினி பேருந்துகளை இயக்க MTC டெண்டர் கோரியுள்ளது. இது தற்போது இயக்கப்படும் சாதாரண பேருந்துகள் மற்றும் மினி பேருந்துகளுக்கு கூடுதல் வசதியாக அமையும்.
 
சென்னையில் மெட்ரோ ரயில் சேவைக்கு கிடைத்த நல்ல வரவேற்பை தொடர்ந்து, பயணிகளின் இறுதி இலக்கு வரையிலான வசதியை உறுதி செய்ய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

