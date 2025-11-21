முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சக பெண் ஊழியருடன் கள்ளக்காதல்.. மனைவி, 2 குழந்தைகளை தலையணையால் அமுக்கி கொலை..!

வன அதிகாரி கைது

Siva

, வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (12:32 IST)
குஜராத் மாநிலம் பவநகரில், உதவி வனப் பாதுகாவலர் சைலேஷ் காம்ப்ளா என்பவர் தனது மனைவி நயனா மற்றும் 13, 9 வயதுள்ள இரு குழந்தைகளையும் கொன்று வீட்டின் அருகே புதைத்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
சம்பவம் குறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், காம்ப்ளாவுக்கு ஒரு சக பெண் ஊழியருடன் சுமார் நான்கு ஆண்டுகளாக கள்ளக்காதல் இருந்தது தெரியவந்துள்ளது.
 
சூரத்திலிருந்து விடுமுறைக்காக பவநகர் வந்திருந்த குடும்பத்தினர் காணாமல் போனதாக காம்ப்ளா நாடகமாடினார். ஆனால், அவரது சந்தேகத்திற்குரிய நடத்தை விசாரணையில் சிக்க வைத்தது.
 
காம்ப்ளா, தனது இளநிலை அதிகாரியிடம் குப்பைகளை கொட்ட சொல்லி இரண்டு குழிகளை தோண்ட வைத்துள்ளார். நவம்பர் 16 அன்று, இந்த குழிகளில் இருந்து மனைவி மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்களை போலீசார் மீட்டனர்.
 
காம்ப்ளா தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட குடும்ப தகராறு மற்றும் கள்ளக்காதல் காரணமாகவே இந்த கொலையை திட்டமிட்டதாகவும், கொலையை மறைக்க மனைவி வீட்டை விட்டு சென்றதாகக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாகவும் ஒப்புக்கொண்டார். பலியானவர்கள் தலையணையால் அமுக்கி கொல்லப்பட்டனர் என்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. 
 
