பட்டாசு வெடித்து இளம் தம்பதியினர் பலி.. லேசான காயத்துடன் குழந்தை மட்டும் உயிர் பிழைத்த அதிசயம்..!

கர்நாடகா

Siva

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (15:12 IST)
கர்நாடக மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆலூர் நகரில்  ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில், ஒரு தம்பதியினர் உயிரிழந்தனர்.
 
 
கர்நாடக மாநிலத்தை சேர்ந்த சுதர்சன் ஆச்சார்யா மற்றும் அவரது மனைவி காவ்யா ஆகியோர் பலத்த தீக்காயங்களுடன் ஹாசன் மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர். பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக பெங்களூருவுக்கு மாற்றப்பட்டனர். அனைத்து மருத்துவ முயற்சிகளுக்கு மத்தியிலும், சுதர்சன் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு காலமானார், அதை தொடர்ந்து புதன்கிழமை அதிகாலையில் காவ்யாவும் உயிரிழந்தார். அவர்களுடைய குழந்தை மட்டும்  லேசான காயங்களுடன்  உயிர் தப்பியது.
 
இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறை மேற்கொண்ட ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில், வெடி விபத்துக்கான காரணம் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முதலில், சிலிண்டர் வெடித்திருக்கலாம் என போலீஸார் சந்தேகித்தனர். ஆனால், விசாரணையில், இந்த வெடி விபத்துக்குக் காரணம் பட்டாசு தயாரிப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் வெடிபொருட்கள் என்பது உறுதியானது. உயிரிழந்த காவ்யாவின் குடும்பத்தினர் பட்டாசு தயாரிப்பு தொழிலுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்று விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
 
