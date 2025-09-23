முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மாட்டுக்கறி ஏற்றியதாக சந்தேகத்தில் லாரிக்கு தீ வைப்பு; ஆறு பேர் கைது

Advertiesment
கர்நாடகா

Siva

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (14:45 IST)
கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாவட்டத்தில், மாட்டுக்கறி ஏற்றி சென்றதாக சந்தேகிக்கப்பட்ட ஒரு லாரிக்கு, மர்ம கும்பல் தீ வைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
கர்நாடக மாநிலம் குடாச்சியிலிருந்து தெலங்கானாவின் ஹைதராபாத்துக்கு பல டன் மாட்டுக்கறி கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்ட நிலையில் அந்த லாரியை வழிமறித்த மர்ம கும்பல் அந்த லாரிக்கு தீ வைத்தது. காவல்துறை சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்குள், லாரிக்குத் தீ வைக்கப்பட்டு அது முழுவதுமாக எரிந்து சேதமடைந்தது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பெலகாவி காவல்துறை ஆறு பேரைக் கைது செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
 
காவல்துறையின் முதல்கட்ட விசாரணையில் வலதுசாரி அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் லாரியை நிறுத்தி, மாட்டுக்கறி கடத்தியதாக ஓட்டுநரை குற்றம் சாட்டி, அவரை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இம்மாதிரியான சம்பவங்கள், விலங்குகள் பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக நல்லிணக்கம் தொடர்பாக தொடர் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றன.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஐ.டி.ஐ-யில் ராகிங்: மாணவரின் ஆடையை அகற்றி பிறப்புறுப்பில் செருப்பால் அடித்த கொடூரம்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos