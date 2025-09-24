முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






5 நாளில் இவ்வளவுதான் வசூலா?.. கவினின் ‘கிஸ்’ பட நிலவரம்!

Advertiesment
கவின்

vinoth

, புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (09:12 IST)
சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. இந்நிலையில் கவினின் அடுத்த ரிலீஸாக ‘கிஸ்’ திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் தயாரிப்பில், நடன இயக்குனர் சதீஷ் இயக்கிய ’கிஸ்’ படத்தில் கவின், ப்ரீத்தி அஸ்ரானி மற்றும் விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இல்லாமல் ரிலீஸான நிலையில் முதல் நாளில் இருந்தே வசூலில் சுணக்கமே நிலவுகிறது.

இந்த படம் ரிலீஸாகி முதல் வார விடுமுறை நாட்கள் முடிந்த நிலையில் ஐந்து நாட்களில் தமிழ்நாட்டளவில் 2 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. கவின் போன்ற வளர்ந்துவரும்-அதிக சம்பளம் வாங்கும்- நடிகர் ஒருவரின் படத்துக்கு இத்தகைய வசூல் மிகவும் கம்மியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமிழ்நாட்டில் 80 கோடி வசூலித்தால்தான் லாபமா?... கலக்கத்தில் ‘காந்தாரா-1’ விநியோகஸ்தர்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos