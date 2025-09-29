முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க மேல்முறையீடு செய்வோம். எக்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு..!

Advertiesment
சமூக ஊடகம்

Mahendran

, திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025 (11:22 IST)
சமூக ஊடக நிறுவனமான எக்ஸ் நிறுவனம், சில கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளை நீக்குமாறு மத்திய அரசு பிறப்பித்த உத்தரவுகளுக்கு இணங்க வேண்டும் என்று கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளது. 
 
X நிறுவனம் தனது அறிக்கையில், ’கர்நாடக நீதிமன்றத்தின் சமீபத்திய உத்தரவால் நாங்கள் மிகவும் கவலைப்படுகிறோம். கருத்து சுதந்திரத்தை பாதுகாக்க, நாங்கள் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்வோம்,” என்று குறிப்பிட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக, மத்திய அரசின் பதிவுகளை நீக்கும் உத்தரவுகளை எதிர்த்து எக்ஸ் நிறுவனம் தாக்கல் செய்த மனுவை கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. சமூக ஊடகங்களைக் கட்டுப்படுத்துவது “காலத்தின் தேவை” என்று கூறிய நீதிமன்றம், மேற்பார்வை இல்லாமல் இந்தியாவில் மைக்ரோ பிளாக்கிங் தளங்களை செயல்பட அனுமதிக்க முடியாது என்று வலியுறுத்தியது.
 
மேலும், ஒரு நிறுவனம் இந்தியாவில் செயல்பட விரும்பினால், அது நாட்டின் சட்டங்களுக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றும் தெளிவுபடுத்தியது. இந்திய சட்டங்களுக்கு இணங்க மறுத்து அமெரிக்கச் சட்டங்களைப் பின்பற்றுவதாகக் கூறியதற்காக X நிறுவனத்தை நீதிமன்றம் கண்டித்தது. அமெரிக்க சட்டங்கள் இந்திய நீதித்துறை சிந்தனை செயல்முறைக்கு மாற்றப்பட முடியாது" என்று அது கூறியது.
 
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அரசியல் தற்குறி விஜய்யை கைது செய்! - நாமக்கலில் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால் பரபரப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos