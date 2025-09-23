முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
கமல் பிறந்தநாளில் தொடங்கும் அன்பறிவ் படத்தின் ஷூட்டிங்!

கமல்ஹாசன்

vinoth

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:55 IST)
கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள 'தக் லைஃப்'  படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது.

ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது. இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் திரைக்கதையை செப்பனிடும் பணிக்காக  மலையாள சினிமாவில் திரைக்கதை எழுத்தாளராகப் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஷ்யாம் புஷ்கரன் இணைந்துள்ளார். இவர் திரைக்கதையில் உருவான ‘மகேஷிண்டே பிரதிகாரம்’ மற்றும் ‘கும்பளாங்கி நைட்ஸ்’ ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஷ்யாம் புஷ்கரனோடு இணைந்து தற்போது அன்பறிவ் திரைக்கதை இறுதியமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்களாம். திரைக்கதைப் பணிகள் முடிந்ததும் நவம்பர் 7 ஆம் தேதி கமல்ஹாசனின் பிறந்தநாளன்று படத்தின் ஷூட்டிங் தொடங்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

மார்கோ இரண்டாம் பாகத்தில் ஹீரோவாகிறாரா யாஷ்?

