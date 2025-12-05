முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரிசர்வ் வங்கியின் அதிரடி அறிவிப்பால் வீட்டுக் கடன் வட்டி குறையும்.. மகிழ்ச்சியான செய்தி..!

Advertiesment
ரெப்போவிகிதம்

Mahendran

, வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (10:37 IST)
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்ஹோத்ரா அவர்கள் இன்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். 
 
நிதி ஆண்டின் ஐந்தாவது இரு மாத நாணய கொள்கை குழு கூட்டம் டிசம்பர் 3 முதல் 5 வரை நடைபெற்றது. நாணய கொள்கை குழு ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை 25 அடிப்படைப் புள்ளிகள் குறைத்து 5.25 சதவீதமாக நிர்ணயிக்க ஒருமனதாக முடிவெடுத்துள்ளது.
 
நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்கம் தொடர்ந்து குறைந்து வருவதன் காரணமாக, மத்திய வங்கி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் மூன்று கட்டங்களாக ரெப்போ வட்டி விகிதத்தை ஏற்கெனவே 100 அடிப்படை புள்ளிகள் குறைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்த ரெப்போ விகித குறைப்பால், வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடம் இருந்து பெறும் கடன் மீதான வட்டி குறையும். இதனால், வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கும் வீட்டு கடன்கள் உட்பட அனைத்து கடன்களுக்கான வட்டி விகிதமும் குறையும் வாய்ப்புள்ளது. இது பொதுமக்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தியாக இருக்கும்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாமதுரைக்கு தேவை வளர்ச்சி அரசியலா அல்லது அரசியலா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos