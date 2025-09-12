கடனில் செல்போன் வாங்கி தவணை கட்டவில்லை என்றால் செல்போன் முடக்கப்படும்: ரிசர்வ் வங்கி

கடனை திருப்பி செலுத்தாதவர்களின் ஸ்மார்ட்போன்களை செயலற்றதாக்க நிதி நிறுவனங்களுக்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி வழங்க இருப்பதாக தெரிகிறது. இது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,.
நாட்டின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 140 கோடிக்கும் அதிகமானோர் செல்போன் பயன்படுத்துகின்றனர். ஹோம் கிரெடிட் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தின் ஆய்வுப்படி, விற்பனையாகும் ஒவ்வொரு மூன்று மின்னணு சாதனங்களில் ஒன்று கடனில் வாங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, சுமார் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் பெற்று, அதைத் திருப்பிச் செலுத்தத் தவறியவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தக் கடன் சுமையை சமாளிக்க, ரிசர்வ் வங்கி இந்த புதிய அனுமதியை வழங்க இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கடனில் வாங்கப்படும் செல்போன்களில், நீக்க முடியாத ஒரு சிறப்பு செயலி நிறுவப்படும். வாடிக்கையாளர் கடனை திருப்பிச் செலுத்த தவறினால், இந்த செயலி தானாகவே செல்போனின் செயல்பாட்டை முடக்கிவிடும். இதன் மூலம், கடன் பெற்றவர் தனது தினசரி வாழ்க்கை, கல்வி மற்றும் நிதிச் சேவைகளுக்கு அத்தியாவசியமான தொழில்நுட்ப வசதியை இழப்பார்.
இந்த நடவடிக்கை, கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் நிதி ஒழுக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ரிசர்வ் வங்கி நம்புகிறது.