முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






காலையில் உயர்ந்த தங்கம் மாலையில் மீண்டும் உயர்வு.. இன்று ஒரே நாளில் ரூ.2400 உயர்வு..!

Advertiesment
தங்கம் விலை

Mahendran

, வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (15:11 IST)
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று அதிரடியாக 2வது முறை உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் பவுனுக்கு ரூ. 2,400 உயர்ந்ததால், தங்கம் விலை ரூ. 95,000 என்ற எல்லையை கடந்து விற்பனையாகிறது.
 
சென்னையில் தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து ரூ. 92,800-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று காலை முதல் அதன் விலை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.
 
இன்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ரூ. 11,800-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 1,600 உயர்ந்து ரூ. 94,400-க்கும் விற்கப்பட்டது.இந்த நிலையில் மீண்டும் பிற்பகலில் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 100 உயர்ந்து, மொத்தமாக ஒரே நாளில் ரூ. 2,400 உயர்ந்தது.
 
இதன்மூலம், ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 11,900 ஆகவும், ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ. 95,200 ஆகவும் விற்பனையாகிறது. கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் தங்கத்தின் விலை பவுனுக்கு ரூ. 5,560 உயர்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
தங்கத்தின் விலையைப் போலவே, வெள்ளியின் விலையும் ஒரே நாளில் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. வெள்ளி ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 183-க்கு விற்பனையாகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பங்குச்சந்தையில் முதலீடு என ரூ.10 கோடி ஏமாந்த வழக்கறிஞர்.. நூதன மோசடி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos