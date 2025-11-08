2வது நாளாக மீண்டும் உயரும் தங்கம் விலை.. சென்னையில் ஒரு சவரன் எவ்வளவு?

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகச் சரிந்து கொண்டே வந்த நிலையில், நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில் இன்று இரண்டாவது நாளாகவும் தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் தங்கம் 30 ரூபாயும், ஒரு சவரன் தங்கம் 240 ரூபாயும் உயர்ந்துள்ள நிலையில், வெள்ளி விலையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளன.
இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை குறித்த நிலவரத்தைப் பார்ப்போம்.
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 11,270
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: 11,300
சென்னையில் நேற்று ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 90,160
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை: ரூ. 90,400
சென்னையில் நேற்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,294
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 12,327
சென்னையில் நேற்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,352
சென்னையில் இன்று 8 கிராம் 24 கேரட் தங்கம் விலை: ரூ. 98,616
சென்னையில் இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை: 165.00
சென்னையில் இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை: 165,000.00