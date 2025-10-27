முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மீண்டும் சரிந்த தங்கம் விலை! இன்றைய விலை நிலவரம்!

Advertiesment
Gold price today

Prasanth K

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (09:56 IST)

தங்கம் விலை கடந்த இரண்டு நாட்களாக மாற்றமில்லாமல் விற்பனையான நிலையில் இன்று சற்று சரிவை சந்தித்துள்ளது.

 

உலகளாவிய பொருளாதார காரணிகளால் தங்கம் விலை கடந்த சில மாதங்களில் கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 21ம் தேதி இதுவரையிலான விலை உயர்வில் உச்சமாக 22 காரட் ஆபரண தங்கம் ஒரு சவரன் ரூ.96000 ஆக விற்பனையானது. ஆனால் மறுநாளே ரூ.3,680 சரிந்த தங்கம் விலை அடுத்தடுத்து சரிவை சந்தித்தது.

 

கடந்த இரண்டு நாட்களாக சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்திற்கு விற்பனையாகி வந்த தங்கம் இன்று மேலும் சவரனுக்கு ரூ.400 குறைந்து ரூ.91,600க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ.50 குறைந்து ரூ.11,450க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. 24 காரட் சுத்த தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.55 குறைந்து ரூ.12,490 ஆக விற்பனையாகி வருகிறது. 

 

வெள்ளி விலை கடந்த 4 நாட்களாக மாற்றமின்றி கிராம் ரூ.170 என்ற விலையிலேயே விற்பனையாகி வருகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சேலம் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை.. பழிவாங்க சிறுமியின் நண்பர் செய்த திடுக்கிடும் செயல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos