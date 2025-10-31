முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பெண்களின் பிறப்புறுப்பு அரிப்புக்கான 6 முக்கிய காரணங்கள்!

பிறப்புறுப்புஅரிப்பு

Mahendran

, வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (18:27 IST)
பிறப்புறுப்பு பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் அசௌகரியம் குறித்து பெண்கள் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். இந்த அரிப்பிற்கான முக்கிய காரணங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
 
மலம்/சிறுநீர் கழித்த பின் சரியாகச் சுத்தம் செய்யாமை, மற்றும் மாதவிடாய் காலத்தில் நாப்கின்களை அடிக்கடி மாற்றாதது ஆகியவை பாக்டீரியா வளர்ச்சியை உண்டாக்கி, வீக்கம் மற்றும் அரிப்பை ஏற்படுத்தும். இது வஜினிடிஸ் நோயாக மாறலாம்.
 
முடிகளை அடிக்கடி நீக்குவது கீறல்களை ஏற்படுத்தி அரிப்பை தூண்டும். மேலும், முடிகள் அப்பகுதியை பாக்டீரியாவிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன.
 
சோப்புகள் அல்லது அதிக இரசாயனம் உள்ள ஜெல்களை பயன்படுத்துவது, யோனியின் pH அளவை மாற்றி, வறட்சி மற்றும் அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
 
தோல் நோய்கள், பூஞ்சைத் தொற்றுகள், மற்றும் பாலியல் ரீதியாகப் பரவும் நோய்கள் (STDs) ஆகியவை அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்துகின்றன.
 
நீண்ட கால மன அழுத்தமானது ஹார்மோன் சமநிலையின்மையைத் தூண்டி, பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுத்து அரிப்பை ஏற்படுத்தும்.
 
Edited by Mahendran

