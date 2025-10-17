முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
நடு இரவில் விழிப்பு வந்தால், பிறகு தூக்கம் வருவதில்லை. இந்தப் பிரச்சினையை எப்படிச் சரிசெய்வது?

தூக்கமின்மை

Mahendran

, வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (18:45 IST)
நடு இரவில் விழிப்பு வந்து, மீண்டும் தூக்கம் வராமல் தவிக்கும் பிரச்சனைக்கு  தீர்வு காண சில நடைமுறை மாற்றங்களைப் பின்பற்றலாம்.
 
1. தூக்கச் சுகாதாரத்தை மேம்படுத்துங்கள்:
 
நிலையான நேரம்: தினமும் ஒரே நேரத்தில் தூங்கி எழுவதைப் பழக்கப்படுத்துங்கள்.
 
படுக்கையறை சூழல்: படுக்கையறை இருட்டாகவும், அமைதியாகவும், குளிர்ச்சியாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள்.
 
பகல் தூக்கம்: பகலில் 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் தூங்குவதைத் தவிருங்கள்.
 
படுக்கை: படுக்கையைத் தூங்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள். வேலை செய்யவோ, டிவி பார்க்கவோ கூடாது.
 
2. விழிப்பு வந்தால் செய்ய வேண்டியது:
 
கடிகாரத்தைத் தவிர்ப்பது: விழிப்பு வந்தவுடன் கடிகாரத்தைப் பார்ப்பதை தவிர்க்கவும்.
 
படுக்கையை விட்டு எழுங்கள்: 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் தூக்கம் வரவில்லை என்றால், படுக்கையிலிருந்து எழுந்து வேறு அறைக்குச் செல்லவும்.
 
அமைதியான செயல்பாடு: சலிப்பான புத்தகம் படிப்பது, லேசான இசை கேட்பது, மூச்சுப் பயிற்சி செய்வது போன்ற அமைதியான விஷயங்களைச் செய்யுங்கள். செல்போன் திரையைப் பார்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்.
 
சோர்வுக்காகக் காத்திருங்கள்: சோர்வாக உணர்ந்த பிறகு மட்டுமே மீண்டும் படுக்கைக்குத் திரும்பவும்.
 
3. வாழ்க்கை முறை மாற்றம்:
 
உணவு/பானம்: தூங்குவதற்கு 6 மணி நேரத்திற்கு முன் காஃபின், ஆல்கஹால் ஆகியவற்றைத் தவிர்க்கவும். கனமான இரவு உணவைத் தவிர்க்கவும்.
 
உடற்பயிற்சி: தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள், ஆனால் தூங்குவதற்கு முன் தீவிரப் பயிற்சி கூடாது.
 
மன அழுத்தம்: தியானம், யோகா மூலம் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கவும்.
 
இந்தப் பழக்கவழக்க மாற்றங்களுக்குப் பிறகும் பிரச்சனை நீடித்தால், அடிப்படை உடல்நலப் பிரச்சனைகளைக் கண்டறிய மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறுவது அவசியம்.
 
 
Edited by Mahendran
 

