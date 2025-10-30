முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மூன்று வேளை உணவை விட இது ரொம்ப முக்கியம்.. ஆரோக்கியம் குறித்த டிப்ஸ்..!

உணவுமுறை

Mahendran

, வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (18:54 IST)
உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு மூன்று வேளை உணவை விட, அதில் உள்ள ஊட்டச்சத்துகளின் அளவு மிக முக்கியம்.  உணவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நார்ச்சத்து நிறைந்த மாவுச்சத்துகளாக இருக்க வேண்டும். இவை குறைந்த கலோரியைக் கொண்டவை.
 
தினமும் குறைந்தது ஐந்து வகையான பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புரதத்தின் நல்ல மூலமான மீனை, வாரத்திற்கு இரு முறையாவது உணவில் சேருங்கள். எண்ணெய் மீன்களில் உள்ள ஒமேகா-3 கொழுப்புகள் இதயத்திற்கு நல்லது.
 
அதிகப்படியான கொழுப்பு இதய அபாயத்தை அதிகரிக்கும். ஆண்கள் 30 கிராம், பெண்கள் 20 கிராமுக்கு மேல் நிறைவுற்ற கொழுப்பைத் தவிர்க்கவும். அதிக சர்க்கரை   உடல் பருமன் மற்றும் பல் சிதைவுக்கு வழிவகுக்கும். பழங்களில் உள்ள சர்க்கரை நார்ச்சத்து காரணமாக மெதுவாக இரத்தத்தில் கலக்கிறது.
 
அதிக உப்பு இரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தி, இதய நோய்களுக்கு வழிவகுக்கும். பெரியவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 6 கிராமுக்கு மேல் உப்பு சாப்பிடக்கூடாது.
 
உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க போதுமான தண்ணீர் குடிக்கவும்.  உடல்நலப் பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்க, காலை உணவைத் தவிர்க்காதீர்கள். வழக்கமான உடற்பயிற்சியும் சுறுசுறுப்பும் கடுமையான நோய்கள் வரும் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
 
