பிறப்புறுப்பில் அரிப்புக்கான முக்கிய காரணங்கள்: இந்த தவறை எல்லாம் செய்யாதீர்கள்..!

பிறப்புறுப்பு அரிப்பு

Mahendran

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (18:59 IST)
பெண்களுக்கு பிறப்புறுப்புப் பகுதியில் ஏற்படும் அரிப்பு மற்றும் எரிச்சலுக்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. சரியான சிகிச்சைக்கு, அடிப்படை காரணத்தைக் கண்டறிவது அவசியம்.
 
சுகாதாரமின்மை: மலம் அல்லது சிறுநீர் கழித்த பின் சரியாக சுத்தம் செய்யாமை, மற்றும் மாதவிடாயின் போது நாப்கின்களை அடிக்கடி மாற்றாதது ஆகியவை பாக்டீரியா வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து 'வஜினிடிஸ்' போன்ற வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
 
பிறப்புறுப்பை சுத்தம் செய்ய சோப்பு அல்லது வலுவான வேதிப்பொருட்கள் நிறைந்த ஜெல்களை பயன்படுத்துவது pH அளவை மாற்றி, வறட்சி மற்றும் அரிப்பை உருவாக்கும்.
 
அரிப்புக்குச் சாதாரண தோல் நோய்கள் அல்லது பிறப்புறுப்பு ஹெர்பெஸ், ட்ரைக்கோமோனியாசிஸ் போன்ற பால்வினை நோய்களும் காரணமாக இருக்கலாம்.
 
அந்தரங்க முடியை அடிக்கடி முழுவதுமாக நீக்குவது காயங்களை ஏற்படுத்தி, அரிப்பை அதிகரிக்கலாம்.
 
அதிக மன அழுத்தம் ஹார்மோன் சமநிலையை குலைத்து அரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். மேலும், மாதவிடாய் நின்ற பெண்களுக்கு ஹார்மோன் குறைபாட்டால் பிறப்புறுப்பு வறண்டு அரிப்பு ஏற்படுகிறது.
 
இந்த காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டால், சுய வைத்தியம் செய்யாமல் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்தது.
 
