பற்களை பாதுகாக்க எளிய வழிகள்: நீண்ட கால ஆரோக்கியத்திற்கான கையேடு

பற்கள் பாதுகாப்பு

Mahendran

, புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (19:00 IST)
பற்களின் ஆரோக்கியம் என்பது ஒட்டுமொத்த உடல் நலத்திற்கும், தன்னம்பிக்கையுடனும் புன்னகைப்பதற்கும் மிகவும் முக்கியமானது. நம் பற்களை பழுதடையாமல் பாதுகாப்பது ஒரு வாழ்நாள் பழக்கம். இதற்கு சில எளிய வழிமுறைகளைக் கடைப்பிடித்தாலே போதும்.
 
சரியான முறையில் துலக்குதல் வேண்டும். தினமும் தவறாமல் இரண்டு முறை பல் துலக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் குறைந்தது இரண்டு நிமிடங்கள் மென்மையாக, வட்ட வடிவில் துலக்குவது முக்கியம். கடினமான பிரஷிங் ஈறுகளைப் பாதிக்கும்.
 
பல் துலக்குவது பற்களின் மேற்பரப்பை மட்டுமே சுத்தம் செய்யும். ஆனால், இரண்டு பற்களுக்கு இடையில் உள்ள சிறிய இடைவெளிகள் மற்றும் ஈறுப் பகுதியில் சிக்கியுள்ள உணவுத் துகள்களை அகற்ற ஃப்ளாஸிங் செய்வது மிகவும் அவசியம். இதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது செய்யுங்கள்.
 
பற்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த ஆரோக்கியமான உணவு முறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சர்க்கரை கொண்ட தின்பண்டங்கள், இனிப்புகள் மற்றும் அமிலத் தன்மை கொண்ட குளிர்பானங்கள் ஆகியவை பற்சிதைவை ஏற்படுத்தும். இவற்றை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

Edited by Mahendran
 
ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பல் மருத்துவரை சந்தித்துச் சோதனை செய்துகொள்வது, பெரிய பிரச்சினைகள் வருவதற்கு முன்பே சிறிய குறைபாடுகளை கண்டறிந்து சரிசெய்ய உதவும். 
 
Edited by Mahendran

