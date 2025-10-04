முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு திடீர் உடல்நலக்கோளாறு.. கான்பூர் மருத்துவமனையில் அனுமதி..!

Advertiesment
ஆஸ்திரேலியா

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (12:07 IST)
இந்தியா 'ஏ' அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்காக கான்பூரில் முகாமிட்டுள்ள ஆஸ்திரேலிய 'ஏ' அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹென்றி டார்ன்டன், உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
விடுதியில் உட்கொண்ட உணவால் கடுமையான வயிற்று கோளாறு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, அவர் சிகிச்சைக்காக ரீஜென்சி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். மேலும், இவரை போல மூன்று வீரர்களுக்கு இதேபோன்ற உடல்நலக் குறைபாடு ஏற்பட்ட நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணி நிர்வாகம் தங்கள் உணவு திட்டத்தை மாற்றியுள்ளது.
 
கான்பூருக்கு டார்ன்டன் வருவதற்கு முன்பே லேசான வயிற்று பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தொடரின் போது அவரது நிலைமை மோசமடைந்ததாக அணியின் மேலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிக்ளேர் செய்த இந்தியா.. 5 விக்கெட்டை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் மே.இ.தீவுகள்.. இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos