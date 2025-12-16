கிண்டில் (Kindle) மூலம் அமேசான் கணக்கு ஹேக்: எச்சரிக்கை தரும் நிபுணர்!

கிண்டில் மூலம் அமேசான் கணக்கை குறிவைத்து ஹேக்கர்கள் தாக்குதல் நடத்த முடியும் என்று சமீபத்திய மாநாட்டில் ஒரு பாதுகாப்பு நிபுணர் செயல்விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
'சைட்லோடிங்' முறையில் ஒரு தீங்கிழைக்கும் மின் புத்தகத்தை கிண்டிலில் செலுத்தி, அதன் மூலம் அமேசான் கணக்கின் கட்டுப்பாட்டை பெற முடியும் என்பதை அவர் நிரூபித்தார்.
இந்த தாக்குதல் மூலம், உள்நுழைந்திருந்த கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி புத்தகங்களை வாங்க முடிந்ததுடன், அமேசான் கணக்கின் முழு அணுகலையும் ஹேக்கர்கள் பெற முடியும். இது, பயனர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்களுக்கும் நிதிக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கும்.
பயனர்கள் அறியப்படாத அல்லது நம்பகமற்ற மூலங்களிலிருந்து மின் புத்தகங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும். ஸ்மார்ட்போனில் அறியப்படாத செயலிகளை தவிர்ப்பது போலவே, மின் புத்தகங்களின் தலைப்பு மற்றும் மூலத்தை பற்றி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
இந்த சமீபத்திய பாதுகாப்பு பிழைகள் சரிசெய்யப்பட்டுவிட்டாலும், இத்தகைய தாக்குதல்கள் குறித்து எப்போதும் விழிப்புடன் இருப்பது அவசியம்.