முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கத்தாரை தாக்கிய இஸ்ரேல்! நான் காரணம் இல்லை நேதன்யாகுதான்..! நழுவிய ட்ரம்ப்!

Advertiesment
Israel attacked Qatar

Prasanth K

, புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (11:50 IST)

கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு தான் காரணம் அல்ல என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்.

 

இஸ்ரேல் - பாலஸ்தீன ஆதரவு ஹமாஸ் அமைப்பினர் இடையே கடந்த பல ஆண்டுகளாக போர் நடந்து வரும் நிலையில் இந்த போரை நிறுத்த பல நாடுகளும் முயன்று வருகின்றன. இதற்கிடையே ஹமாஸ் அமைப்பினருக்கு கத்தார் ஆதரவளிக்கும் நிலையில், ஹமாஸ் தலைவர்கள் சிலர் தோஹாவில் தங்கியிருந்தனர்.

 

இந்நிலையில் இஸ்ரேல் ராணுவம் அதிரடியாக கத்தாருக்குள் நுழைந்து தோஹாவில் அதிரடி தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது. இதற்கு கத்தார் அரசு கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளது.

 

அதை தொடர்ந்து இந்த சம்பவம் குறித்து கருத்து தெரிவித்த டொனால்டு ட்ரம்ப் “இன்று காலை, கத்தார் தலைநகர் தோஹாவின் ஒரு பகுதியில் அமைந்துள்ள ஹமாஸ் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தி வருவதாக அமெரிக்க இராணுவத்தால் டிரம்ப் நிர்வாகத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது. இது பிரதமர் நெதன்யாகு எடுத்த முடிவு, நான் எடுத்த முடிவு அல்ல” என்று ட்ரம்ப் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

 

மேலும் இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலை விமர்சித்த ட்ரம்ப், அமெரிக்காவின் நட்பு நாடான கத்தார் மீது நடத்தப்பட்டுள்ள இந்த தாக்குதல் இஸ்ரேலையோ, அமெரிக்காவின் இலக்குகளையோ முன்னேற்றாது’ என்று கூறியுள்ளார். இஸ்ரேலை நேரடியாக கடுமையாக கண்டிக்கவும் முடியாமல், கத்தாரையும் விட்டுத்தர முடியாமல் சூசகமாக அவர் தெரிவித்துள்ள கண்டனமே இது என பலரும் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வரும் வாரத்தில் மோடியுடன் பேசப் போகிறேன்! இறங்கி வருகிறாரா ட்ரம்ப்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos