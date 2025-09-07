முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அடுத்த மாதம் தென்கொரியா பயணம்! ஜீ ஜின்பிங்கை சமாதானம் செய்ய முயலும் ட்ரம்ப்?

Advertiesment
Donald Trump

Prasanth K

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (10:57 IST)

அக்டோபர் மாதம் தென்கொரியா செல்லும் ட்ரம்ப், சீன அதிபர் ஜின்பிங்கை சமாதானம் செய்ய முயல்வதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் மீது அதிகமான வரிகளை விதித்த நிலையில், சமீபமாக ரஷ்யா, சீனா, இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகள் தொடர்ந்து நட்பு பாராட்டி வருவது அமெரிக்காவை பீதியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. தொடர்ந்து அமெரிக்காவின் நெருக்கடிகளை தாண்டி சீனா தனது வர்த்தக உறவை பிற நாடுகளுடன் மேம்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளது.

 

இந்நிலையில்தான், ட்ரம்ப்பின் தென்கொரிய பயணம் கவனம் பெற்றுள்ளது. அக்டோபரில் தென்கொரியா செல்லும் ட்ரம்ப் அங்கு ஆசிய - பசிபிக் பொருளாதார உச்சி மாநாட்டில் கலந்துக் கொள்கிறார். இந்த மாநாட்டில் ஆசிய நாடுகள் - பசிபிக் நாடுகள் இடையேயான பொருளாதார சுமூக உறவை மேம்படுத்துதல் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது.

 

இந்த மாநாட்டில் சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங் கலந்துக் கொள்ள உள்ள நிலையில், அவரோடு ட்ரம்ப் தனியாக சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பயன்பாட்டுக்கு வந்தது ரஷ்யாவின் புற்றுநோய் தடுப்பூசி! - மருத்துவ உலகில் புதிய மைல்கல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos