7 கி.மீ. நீளம், 25 மீ. ஆழம், 80 அறைகள்.. ஹமாஸ் சுரங்கத்தை கண்டுபிடித்த இஸ்ரேல் ராணுவம்..!

ஹமாஸ் சுரங்கம்

Siva

, வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (12:37 IST)
இஸ்ரேலியத் தற்காப்புப் படைகள் காசா பகுதியில் ஹமாஸ் பயன்படுத்திய ஒரு முக்கிய சுரங்கத்தைக் கண்டுபிடித்துள்ளன. இந்த சுரங்கத்தில் 2014 போரில் கொல்லப்பட்ட லெப்டினன்ட் ஹடார் கோல்டின் உடல் பாகங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன என தெரிகிறது.
 
ரஃபா மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கும், ஐ.நா.வின் UNRWA வளாகம் மற்றும் மசூதிகளுக்கும் அடியில் செல்லும் இந்தச் சுரங்கம், 7 கி.மீ. நீளமும் 25 மீ. ஆழமும் 80 அறைகளையும் கொண்டது.
 
ஹமாஸ் தளபதிகள் ஆயுதங்களை சேமிக்கவும், தாக்குதல்களை திட்டமிடவும் இதை பயன்படுத்தியுள்ளனர். மூத்த தளபதிகளின் கட்டளை மையங்களும் இங்கே கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த சுரங்கம், உயரடுக்கு யாஹலோம் போர் பொறியியல் பிரிவு மற்றும் ஷாயெட்டெட் 13 கடற்படை கமாண்டோ பிரிவு ஆகியவற்றால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
 
மே மாதம் ஹமாஸ் தலைவர் முகமது சின்வாருடன் கொல்லப்பட்ட முகமது ஷபானா உள்ளிட்ட மூத்த ஹமாஸ் தளபதிகளின் கட்டளைப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட அறைகளை ராணுவம் கண்டுபிடித்தது.
 
Edited by Siva

