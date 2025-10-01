முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹமாஸ் அமைப்புக்கு 4 நாட்கள் கெடு விதித்த டிரம்ப்.. விளைவுகள் கடுமையாக இருக்கும் என எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
ட்ரம்பின் கெடு

Siva

, புதன், 1 அக்டோபர் 2025 (08:09 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இஸ்ரேல் மற்றும் காசா போரை நிறுத்த பல்வேறு திட்டங்களை வகுத்த நிலையில், இஸ்ரேல் அதிபர் நெதன்யாகு போரை நிறுத்த ஒப்புக்கொண்டார். ஆனால், ஹமாஸ் அமைப்பு போரை நிறுத்த ஒப்புக்கொள்ளாமல் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஹமாஸுக்கு அதிபர் டிரம்ப் 4 நாட்கள் கெடு விதித்துள்ளார்.
 
காசா போரை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் 20 அம்சத் திட்டங்கள் மீது உடனடியாக முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று ஹமாஸ் அமைப்புக்கு அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். இந்த திட்டத்தை ஹமாஸ் ஏற்றுக்கொண்டால், அது மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் என்றும், ஒருவேளை நிராகரித்தால் மோசமான முடிவாக இருக்கும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
 
இந்த எச்சரிக்கைக்குப் பின் ஹமாஸ் எடுக்கப்போகும் முடிவு என்ன, 3 ஆண்டு போர் முடிவுக்கு வருமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். ஒருவேளை ஹமாஸ் அமெரிக்காவின் 20 அம்ச திட்டத்தை ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால், ட்ரம்பின் நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்பதையும் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கத்தியால் கிழித்தனர், எலும்பு முறிவுகளும் ஏற்பட்டது: கரூர் துயர சம்பவத்தை நேரில் கண்ட பெண்மணி வாக்குமூலம்
Home
Explore
Shorts
Photos
Videos