இந்தியா - பாகிஸ்தான் உள்பட 7 போரை நான் தான் நிறுத்தினேன்: மீண்டும் டிரம்ப் பேச்சு..!

அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப், இந்தியா-பாகிஸ்தான் உட்பட தான் ஏழு போர்களை முடிவுக்கு கொண்டுவந்ததாகவும், ஆனால் ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் மட்டும்தான் தன்னால் தீர்க்க முடியாத ஒரே போர் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
ஃபாக்ஸ் நியூஸ் உடனான நேர்காணலில் பேசிய டிரம்ப், "உக்ரைன் - ரஷ்யா இடையேயான போரை நிறுத்துவது எளிதானது என்று நான் நினைத்தேன். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதாக இல்லை. போரை நிறுத்த இரண்டு வழிகள் இருந்தன. புடின் அமைதியை நாடியபோது, ஜெலென்ஸ்கி அதை விரும்பவில்லை. அடுத்து ஜெலென்ஸ்கி சமாதானத்திற்கு தயாரானபோது, புடின் தயங்கினார். இந்த போரை நிறுத்துவதற்கு நாம் மிகவும் உறுதியாக களமிறங்க வேண்டும்" என்று கூறினார்.
இந்த ஒரு போரைத் தவிர, நான் இதுவரை ஏழு போர்களை நிறுத்தியுள்ளேன். இந்தியா-பாகிஸ்தான் உட்பட பல போர்களை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளேன். சில போர்கள் தீர்க்க முடியாதவை என்று கருதப்பட்டன. ஆனால் நான் அவற்றை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தேன்" என டிரம்ப் குறிப்பிட்டார்.
இந்தியா பாகிஸ்தான் போரை அமெரிக்கா நிறுத்தவில்லை என இந்தியா பலமுறை மறுப்பு தெரிவித்திருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் நான் தான் போரை நிறுத்தினேன் என்று டிரம்ப் கூறி வருவது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.