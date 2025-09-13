முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






உக்ரைனுடனான அமைதி பேச்சுவார்த்தை நிறுத்தம்: புதின் அறிவிப்பால் டிரம்ப் அதிருப்தி..!

Advertiesment
ரஷ்யா

Mahendran

, சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (09:40 IST)
கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து நடைபெற்றுவரும் ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையிலான போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர, இரு தரப்பினரும் போர் நிறுத்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின், உக்ரைனுடனான அமைதி பேச்சுவார்த்தை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக திடீரென அறிவித்துள்ளார். அவரது இந்த அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
போரை நிறுத்தவும், அமைதியை நிலைநாட்டவும், ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடத் தயாராக இருப்பதாக அறிவித்திருந்தனர். பல கட்டங்களாக நடைபெற்ற இந்த பேச்சுவார்த்தைகள் சுமூகமாக சென்று கொண்டிருந்ததாக கருதப்பட்டது. ஆனால், தற்போதைய சூழல் எதிர்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை நிறுத்தப்பட்டதற்கான காரணம் குறித்து அதிபர் புதின் நேரடியாக தெரிவிக்கவில்லை. "அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை உடனடியாக பலன் தரும் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது," என்று மட்டும் அவர் கூறியுள்ளார். இரு தரப்பினரும் தொடர்ந்து மாறி மாறி தாக்கி வருவதால், பேச்சுவார்த்தைக்கான நம்பிக்கை தகர்ந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப், இரு நாடுகளின் தலைவர்களையும் தனித்தனியாக சந்தித்து அமைதி பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்தார். ஆனால், இந்த முயற்சி எந்தவொரு தீர்வையும் எட்டவில்லை. இதனால் டிரம்ப் அதிருப்தி அடைந்திருப்பதாக தெரிகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

திருச்சிக்கு தனி விமானத்தில் கிளம்பினார் விஜய்.. உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க தயார் நிலையில் தொண்டர்கள்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos