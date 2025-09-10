முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தொடர்ந்து உயர்ந்து வரும் இந்திய பங்குச்சந்தை.. டிரம்ப் வரிவிதிப்பால் எந்த பாதிப்பும் இல்லை..!

பங்குச்சந்தை

Siva

, புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (09:33 IST)
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வர்த்தக வரிகளை விதித்தால் இந்திய பங்குச்சந்தை மோசமான சரிவை சந்திக்கும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த வாரம் முழுவதும் பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருவது, அந்த யூகங்கள் தவறானவை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. இன்றும் பங்குச்சந்தை உயர்ந்த நிலையில், டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்பது தெளிவாக தெரிகிறது.
 
இன்றைய வர்த்தக நிலவரப்படி, மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 400 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 81,500 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகி வருகிறது. தேசிய பங்குச்சந்தை நிஃப்டி 115 புள்ளிகள் உயர்ந்து, 24,985 என்ற புள்ளிகளில் வர்த்தகமாகிறது. இந்த ஏற்றம், முதலீட்டாளர்கள் இந்திய பொருளாதாரத்தின் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காட்டுகிறது.
 
நிஃப்டி பட்டியலில், அப்போலோ ஹாஸ்பிடல், ஆசியன் பெயிண்ட்ஸ், ஆக்சிஸ் வங்கி, பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ், பாரதி ஏர்டெல், சிப்லா, ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி, ஹெச்டிஎஃப்சி வங்கி, இந்துஸ்தான் லீவர், இன்டஸ்இண்ட் வங்கி, இன்போசிஸ், ஐடிசி, ஸ்டேட் வங்கி, டாடா ஸ்டீல், டிசிஎஸ் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்ந்துள்ளன.
 
அதே சமயம், பஜாஜ் ஆட்டோ, ஹீரோ மோட்டார்ஸ், ஹிண்டால்கோ, மஹிந்திரா, மாருதி, டாடா மோட்டார்ஸ், டைட்டன் போன்ற சில நிறுவனங்களின் பங்குகள் சரிவை சந்தித்துள்ளன.
 
 
ரூ.10,000க்கும் மேல் எகிறிவிட்ட ஒரு கிராம் தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

