முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஆஸ்திரேலிய பாராளுமன்றத்தில் தேனிசை தென்றல் தேவா! - வைரலாகும் புகைப்படம்!

Advertiesment
Deva

Prasanth K

, சனி, 27 செப்டம்பர் 2025 (10:45 IST)

பிரபல தமிழ் இசையமைப்பாளரான தேவாவிற்கு ஆஸ்திரேலியாவில் பாராளுமன்றத்தில் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது வைரலாகியுள்ளது.

 

90ஸ் கிட்ஸ் மத்தியில் இளையராஜா, ஏ ஆர் ரஹ்மான் அளவுக்கு பிரபலமானவர் தேனிசை தென்றல் தேவா. கானா பாடல்களால் பலரையும் கவர்ந்த தேவா, அந்த எல்லையை தாண்டி காதல் பாடல்கள், வெஸ்டர்ன் என அனைத்திலும் தனி முத்திரை பதித்தவர். இன்றளவும் அவரது பாடல்கள் இளைஞர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது.

 

இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலிய கலை மற்றும் பண்பாட்டு மேம்பாட்டு மையம் தேவாவை ஆஸ்திரேலியா அழைத்து அந்நாட்டு பாராளுமன்றத்தின் அவைத்தலைவர் இருக்கையில் செங்கோலுடன் அமர செய்து பெருமைப்படுத்தியுள்ளனர்.

 

இதுகுறித்து நெகிழ்ந்து பேசிய தேவா “இந்த தருணம் எனக்கு மட்டுமல்ல. உலகம் முழுவதும் உள்ள இசை மற்றும் கலாச்சாரத்தை பரப்பி வரும் ஒவ்வொரு தெற்காசிய இசைக்கலைஞருக்கும் சொந்தமானது. இந்த அங்கீகாரத்தை எனது 36 ஆண்டுகால இசைப் பயணத்தில் அன்பும், ஆதரவு அளித்த ரசிகர்களுக்கு சமர்பிக்கிறேன். அவர்கள்தான் என் பலம்” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்னும் நின்னு வெடிக்கும் குட்டி பட்டாஸ்… 200 மில்லியன் பார்வைகள் கடந்து சாதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos