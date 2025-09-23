முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
38 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் ரஜினியின் ‘மனிதன்’!

Vijay

vinoth

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (09:40 IST)
சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

சமீபத்தில் ஆளவந்தான், வேட்டையாடு விளையாடு, புதுப்பேட்டை மற்றும் ஆயிரத்தில் ஒருவன், அஜித்தின் வாலி  ஆகிய திரைப்படங்கள் ரி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமான வரவேற்பை ரசிகர்களிடம் பெற்றன. இவற்றில் உச்சமாக விஜய்யின் கில்லி திரைப்படம் ரி ரிலீஸில் 20 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறது.

இந்நிலையில் ரஜினி நடிப்பில் 1987 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மனிதன்’ திரைப்படத்தைத் தற்போது ரி ரிலீஸ் செய்யவுள்ளனர். ஏவிஎம் தயாரிப்பில் எஸ் பி முத்துராமன் இயக்கத்தில் உருவான மனிதன் திரைப்படம் அப்போது வெற்றிப்படமாக அமைந்தது.  தற்போது ரஜினிகாந்த் திரைவாழ்க்கையில் 50 ஆண்டுகளைக் கடந்துள்ள நிலையில் அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி இந்த படத்தை குரு ராஜா இண்டர்நேஷனல்ஸ் நிறுவனம் வெளியிடுகிறது.

